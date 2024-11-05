Жителя Югры в Тюмени приговорили к 12 годам колонии за изготовление и сбыт "синтетики"

В Тюменском районе к 12 годам лишения свободы приговорен 22-летний житель Урая (ХМАО) - суд признал его вину в незаконном производстве и сбыте наркотических средств в крупном размере, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В суде установлено, что молодой человек в декабре 2023 года в интернете вступил в сговор с неустановленным следствием лицом с целью производства и сбыта наркотических средств на территории России. Весной 2024 года от соучастников через тайники он получил химические вещества и инструкции, приобрел необходимые инструменты, арендовал дом в деревне Ушаково и там незаконно произвел более 60 граммов мефедрона для сбыта. Часть произведенного наркотика он успел разложить в тайники в ХМАО, часть хранил для собственного потребления.

"Преступная деятельность подсудимого была пресечена сотрудниками полиции, наркотическое вещество изъято из незаконного оборота. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба.