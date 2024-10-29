В сборной Тюменской области по рукопашному бою новые звезды

В Тюмени прошли региональные чемпионат и первенство по рукопашному бою. На татами собрались более 300 спортсменов из областной столицы, Тобольска, Ишима, Тюменского, Нижнетавдинского, Исетского, Вагайского и Сладковского районов. В соревнованиях приняли участие как юные бойцы в возрасте от 12 лет, так и опытные - в возрасте от 18 лет и старше.

Президент федерации рукопашного боя Тюменской области Виталий Мартьянов:

Участников в этот раз собралось очень много, соответственно, победителей и призеров также большое количество - более ста. В состав сборной региона вошли спортсмены, завоевавшие первые и вторые места, а также по два третьих места в каждой категории. Таким образом, мы обновили состав нашей сборной команды.

Сильнейшие поедут покорять чемпионат и первенство Уральского федерального округа. Самые юные сойдутся в борьбе за победу в Кургане с 29 ноября по 1 декабря, а юниоры и взрослые спортсмены отправятся в Челябинск немного позднее, с 6 по 8 декабря.