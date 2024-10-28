В честь Дня тренера Минспорта проводит флешмоб

День тренера в России отмечается 30 октября, в честь праздника в Минспорта РФ запустили флешмоб.
Для участия в нем нужно опубликовать свои фото или видео с хэштегом #СпасибоТренер2024 на своей странице во "ВКонтакте".
Например, можно снять тренировочные или соревновательные процессы, юмористические ролики, слова благодарности или мотивации, нестандартные подходы к тренировкам, совместные фото и многое другое. Креативность приветствуется!
В праздничный день организаторы выберут самых лучших и опубликуют в сообществе Министерства спорта Российской Федерации.
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