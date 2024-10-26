Второй кубковый матч сыграет ФК "Тюмень"

По итогам жеребьевки, шестой раунд "Пути регионов" FONBET Кубка России по футболу стартует матчем "Тюмени" и команды "Амкар-Пермь".
Для "Тюмени" это второй домашний кубковый матч подряд. В предыдущем команда на стадионе "Геолог" победила "Аланию" из Владикавказа по серии пенальти. На старте Кубка обыграла на выезде "Челябинск со счетом 2:0.
"Тюмень" и "Амкар-Пермь" сыграют во вторник, 29 октября, билеты есть в продаже (0+).
Также в шестом раунде встретятся "Балтика" (Калининград) и "Урал" (Екатеринбург), "Шинник" (Ярославль) и "Чайка" (Песчанокопское), "Сочи" и "Спартак" (Кострома).
Победители встретятся в седьмом раунде с командами Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кроме того, в субботу, 26 октября, "Тюмень" встретит красноярский "Енисей" в рамках Мелбет-Первой лиги, - сообщает Вслух.ру.
0+
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru