Второй кубковый матч сыграет ФК "Тюмень"

По итогам жеребьевки, шестой раунд "Пути регионов" FONBET Кубка России по футболу стартует матчем "Тюмени" и команды "Амкар-Пермь".

Для "Тюмени" это второй домашний кубковый матч подряд. В предыдущем команда на стадионе "Геолог" победила "Аланию" из Владикавказа по серии пенальти. На старте Кубка обыграла на выезде "Челябинск со счетом 2:0.

"Тюмень" и "Амкар-Пермь" сыграют во вторник, 29 октября, билеты есть в продаже (0+).

Также в шестом раунде встретятся "Балтика" (Калининград) и "Урал" (Екатеринбург), "Шинник" (Ярославль) и "Чайка" (Песчанокопское), "Сочи" и "Спартак" (Кострома).

Победители встретятся в седьмом раунде с командами Российской премьер-лиги (РПЛ).

Кроме того, в субботу, 26 октября, "Тюмень" встретит красноярский "Енисей" в рамках Мелбет-Первой лиги, - сообщает Вслух.ру.

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