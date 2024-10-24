Турнир лучников решили провести в выходные в Тюмени

26 октября в Тюмени пройдут чемпионат и первенство региона по стрельбе из лука. Состязания ожидаются по адресу: ул. Земляной вал, 10. Начало в 11:00.

В борьбе за звание самых метких столкнутся порядка 40 спортсменов из областной столицы, Тюменского и Казанского районов, а также Заводоуковского городского округа. Помимо этого, ожидается участие гостей из Свердловской области – они будут выступать вне зачета.

Победителей и призеров определят в стрельбе из классического и блочного луков в личном и командном зачетах. "Сравнить эти два лука сложно, так как это совершенно разные дисциплины. Обычно спортсмены выбирают себе одно направление и развиваются именно в нем", - отметил президент федерации стрельбы из лука Тюменской области Юрий Конопкин.

По итогам состязаний сформируют сборные региона. Первый старт, который их ждет – Всероссийские соревнования по стрельбе из лука "Малахитовые стрелы". Они пройдут в Екатеринбурге в январе.