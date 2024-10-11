Соревнования по ориентированию пройдут в Тюмени в эти выходные

С 11 по 13 октября в Тюменской области пройдут Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию "Золотая осень" и Кубок клуба спортивного ориентирования "Ермак". Участниками станут порядка 400 спортсменов из Тюменской, Московской, Свердловской, Челябинской, Омской, Курганской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и Пятигорска.

В обоих турнирах спортсмены посоревнуются в трех одинаковых дисциплинах. Главное отличие – возраст участников и, следовательно, дистанции трасс. В рамках Кубка испытают себя ребята 10-12 лет, а также люди старше 40 лет. На старт всероссийских соревнований выйдут атлеты от 14 до 40 лет.

11 октября ориентировщики испытают себя в дисциплине "Кросс - классика - общий старт" в экопарке "Затюменский".

12 октября в районе озера Андреевского, на старом полигоне ТВВИКУ, спортсменов ожидают состязания в дисциплине "Кросс-лонг".

13 октября состоится кросс-классика. Он также пройдет в районе озера Андреевского.

"Турнир проводится уже второй год подряд, и мы планируем сделать его традиционным. Благодаря этому спортсмены смогут получить спортивные разряды и звания вплоть до мастера спорта России, а также испытать себя на новых локациях. В этот раз ориентировщиков ждет очень сложная и интересная территория – старый полигон ТВВИКУ. Сейчас там уже не ведутся учебные действия. Территория богата искусственными препятствиями и сооружениями военного плана, такими как канавы, капониры, блиндажи", - отметил председатель федерации спортивного ориентирования Тюменской области Леонид Кобелев.