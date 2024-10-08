В Тобольске пройдут матчи чемпионата РФ по баскетболу

В Тобольске пройдет чемпионат России по баскетболу среди мужских команд Высшей лиги.

Первый тур состоится 12 и 13 октября. Игры пройдут спорткомплексе "Центральный" (4-й микрорайон). Начало в 17:00. Тобольский "Нефтехимик" примет на своей площадке соперника из Майкопа - команду "Динамо-МГТУ".

16 и 17 октября соперником тоболяков станет команда из Ставрополя "Южный слон". Начало матчей с 19:00. Зрители смогут поучаствовать в лотерее и выиграть мяч, а также будет организована автограф- и фотосессия.

Спортсмены баскетбольного клуба "Нефтехимик" на старте сезона уже успели порадовать болельщиков. В предварительном этапе Кубка России, который прошел на домашнем паркете, команда выиграла три матча из трех и получила путевку в "Финал четырех" Кубка С.Н. Тараканова. Там в полуфинале в напряженном матче наши ребята обыграли "Динамо" из Уфы. В борьбе за золото тобольская команда уступила хозяевам площадки и стала серебряным медалистом "Финала четырёх".

Также по итогам Кубка С.Н. Тараканова были определены лучшие игроки турнира. В символическую пятерку вошли игроки "Нефтехимика" - Артем Иванов и Сергей Рожков.