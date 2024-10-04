Тюменцы привезли серебро с Кубка России по инклюзивному парусному спорту

В Московской области завершился Кубок России по инклюзивному парусному спорту. Это всероссийские учебно-тренировочные сборы, которые объединили как опытных особенных спортсменов, так и новичков.

Участниками состязаний стали яхтсмены из 18 регионов страны. Тюменскую область и региональную общественную организацию Всероссийского общества инвалидов представили спортсмены Михаил Бабкин, Евгений Долгушин, Ольга Соколова, Владимир Туровский и руководитель делегации Евгений Кравченко.

По итогам турнира Михаил Бабкин и Евгений Долгушин завоевали серебряную награду. Спортсмены занимаются парусным спортом третий год и второй сезон входят в тройку сильнейших инклюзивных экипажей России. Оба тюменца пришли в этот спорт без опыта управления яхтой, но сейчас они участвуют в регатах, почти не уступая мастерам спорта.

Организаторы соревнований отметили, что и взрослые, и дети получили море эмоций и впечатлений от водных баталий. Одним из значимых моментов мероприятия стало проведение мастер-классов по управлению парусным катамараном для особенных детей и взрослых, а также участников СВО.