Тюменцы выйдут на Всероссийский день ходьбы

28 сентября в Тюмени состоится большой спортивный праздник, приуроченный ко Всероссийскому дню ходьбы. Центральной площадкой проведения мероприятия станет экопарк "Затюменский". Торжественное открытие назначено на 8:30.

Присоединиться к спортивному событию смогут все желающие. Участников ожидают соревнования по скандинавской ходьбе, массовый заход по скандинавской и пешей ходьбе, забег, веселые старты для детей, каждый желающий сможет попробовать себя в качестве новоиспеченного биатлониста и пострелять из лазерной винтовки, а также испытать удачу в спортивной лотерее и сфотографироваться с известными тюменскими спортсменами. Юные гости праздника смогут хорошо провести время на детской площадке.

С 2015 года при поддержке Олимпийского комитета России в рамках Программы содействия развитию массового спорта "Олимпийская страна" в России ежегодно проводится Всероссийский день ходьбы. Тюменская область регулярно принимает активное участие в организации и проведении этого праздника спорта и здорового образа жизни.