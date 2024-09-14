ФК "Тюмень" начинает борьбу в Кубке России

ФК "Тюмень" готовится к первым осенним матчам на домашнем поле в рамках Мелбет Первой лиги. В воскресенье, 15 сентября, "Тюмень" будет принимать "Сокол" из Саратова, игра начнется в 17 часов. Через неделю, 21 сентября, соперником выступит "Родина" из Москвы. Поединок начнется в 13.30.

Пока игра у "Тюмени" складывается не лучшим образом. Клуб на 18-м месте в турнирной таблице из 18-ти возможных. За девять прошедших матчей была только одна победа, две ничьи, остальные — проигрыши. В итоге в копилке только пять очков.

"Сокол" сейчас на 9-м месте в турнирной таблице лиги, "Родина" - на 6-м.

Билеты на домашние игры в продаже, возрастных ограничений нет (0+). Есть льготы для болельщиков. Для детей при онлайн-покупке действует промокод "1961", у сопровождающих - "ФКТ".

После домашних игр ФК "Тюмень" стартует в Фонбет Кубке России по футболу. Согласно жеребьевке, соперником выступит ФК "Челябинск", матч пройдет на выезде в период с 24 по 26 сентября, сообщает Вслух.ру.