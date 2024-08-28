Тюменцы достойно выступили на Всероссийском фестивале ГТО

В Томске завершился фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди семейных команд. В этом году он собрал 52 команды из 70 субъектов России. Тюменскую область на масштабном спортивном событии достойно представила семья Шубиных из Викуловского района.

На протяжении четырех дней команды состязались в прохождении силовых, гимнастических, беговых и других испытаний комплекса ГТО. Завершила соревновательную программу командная эстафета ГТО.

По итогам всех пройденных испытаний команда Шубиных вошла в 20-ку сильнейших. В личном зачете в 10-ки самых результативных участников в своих категориях вошли Степан Шубин – среди мальчиков и Николай Алексеевич Малюк – среди дедушек. В составе команды также упорно за победу боролись мама Елена и папа Артем. Отметим, что в личном зачете отдельно по видам испытаний Елена заняла второе место среди женщин по виду наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье.

В июне этого года семья Шубиных стала лучшей среди семейных команд нашего региона по итогам областного фестиваля ГТО. К Всероссийским соревнованиям семья готовилась усиленно и основательно, тренируясь каждый день. Наш регион команда представила достойно и уверенно, а значит, впереди еще будут яркие победы.