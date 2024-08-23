Тюменскую область на Всероссийском фестивале ГТО представи семья Шибиных

В городе Томске стартует главное спортивное событие Года семьи – фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди семейных команд. Тюменскую область на масштабном и знаковом событии представит семья Шубиных из Викуловского района, ставшая лучшей среди семейных команд нашего региона по итогам областного фестиваля.

На Всероссийский праздник семейного спорта съедутся 52 сильнейшие команды со всей страны. Всего же за путёвку в финал боролись свыше 21 000 человек – это 5 250 семей из 70-ти субъектов России.

В составе команды Тюменской области выступят Артем Шубин (папа), Елена Шубина (мама), сын Степан и дедушка Николай Алексеевич Малюк. На областных соревнованиях все они показали высокие результаты и в личном зачете. Так, победителями в своих возрастных группах стали сразу трое представителей семьи: Артем, Елена и Степа, а дедушка Николай Алексеевич занял второе место.

Наших героев ждут насыщенные четыре дня. 24 августа в томском спорткомплексе "Гармония" состоится торжественная церемония открытия фестиваля, и стартуют соревнования, а 27 августа здесь же пройдет церемония закрытия.

В программе – следующие виды испытаний: подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу/ о гимнастическую скамью, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, стрельба из электронного оружия, бег на 30 и 60 м, плавание на 25 и 50 м. Кульминацией спортивного праздника станет командная эстафета ГТО.

Итоги соревнований будут подведены в командном первенстве, в личном зачете многоборья ГТО в каждой категории (мальчики, девочки, папы, мамы, дедушки, бабушки) и отдельно по результатам эстафеты ГТО.