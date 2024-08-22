Тюменский триатлет выиграл серебро всероссийских соревнований

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

Тюменский спортсмен Павел Федоров стал серебряным призером прошедших на озере Тургояк (Челябинская область) Всероссийских соревнований по триатлону. Тюменец занял второе место среди юношей 15-17 лет в дисциплине кросс-триатлон.

Ранее в Пензенской области состоялись финальные состязания XII летней Спартакиады учащихся России по триатлону, где также выступали тюменские спортсмены. Юноши и девушки соревновались на дистанции 0,5 км плаванием, 13 км велогонкой и 3,5 км бегом.

Тюменцы Алексей Трофименко и Мирон Батырев активно провели велоэтап гонки, собрав несколько велосипедных групп, провели ряд атак, но не смогли обеспечить отрыв перед беговым этапом.

В результате Мирон Батырев финишировал на 6 месте, Алексей Трофименко занял 16 место. Павел Федоров финишировал на 29 позиции. Среди девушек Софья Агафонова заняла 27 место, Ульяна Поляруш - 29. Все триатлеты представляют Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд.

В смешанной эстафете сборная Тюменской области до последнего вела борьбу за призовые места, в итоге финишировав на 5 месте.

В общекомандном зачёте Тюменская область заняла 7 место, всего участие в соревнованиях приняла 21 сборная.