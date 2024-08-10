Стало известно расписание ближайших матчей ФК "Тюмень" в августе

Футболисты "Тюмени" готовятся провести два домашних матча в последнем летнем месяце в рамках Мелбет-первой лиги.

Первый состоится в это воскресенье, 11 августа. Соперником выступит "Ротор" - сосед по турнирной таблице. Сейчас клуб из Волгограда находится на 11-м месте, тюменская команда — на 12-м (всего в лиге 18 команд). При этом оба соперника пока заработали по четыре балла.

23 августа "Тюмень" будет встречать "Арсенал". Тульский клуб убедительно лидирует в турнирной таблице с 12-ю очками, он не допустил ни одного поражения с начала сезона.

Отметим, что футболисты "Тюмени" в своём последнем матче, 2 августа, сыграли в гостях вничью с "Уфой" (2:2). Еще одна выездная встреча пройдет 18 августа с "Черноморцем" в Новороссийске, сообщает Вслух.ру.