Тюменцев приглашают в Югру на фестиваль "Сибирское здоровье"

Спортивный праздник "Сибирское здоровье-2024" состоится в Ханты-Мансийске 3 августа. С 2013 года его проводит банк "Открытие", который сейчас проходит интеграцию с ВТБ. Более 40 команд, представляющих крупнейшие организации и ведомства, свыше тысячи гостей – болельщиков традиционно участвуют в этом спортивном фестивале. Он включен в календарь главных мероприятий года в Югре и поддерживается Правительством округа.

С 11 утра на стадионе "Югра-Атлетикс" в Ханты-Мансийске начнутся командные турниры по стритболу, мини-футболу, легкоатлетической эстафете. В личном зачете гости города могут посостязаться в гиревом спорте, армрестлинге, дартсе и шахматах, регистрация состоится на месте в день проведения фестиваля. Для детей подготовлены конкурсы, развлекательные игры, надувные батуты, большие шахматы, мороженое. Традиционно будет организована зона отдыха "Открытие-ВТБ", где болельщиков бесплатно угостят лимонадом, фруктами и шашлыком.

"Спортивный праздник "Сибирское здоровье"– хороший повод получить заряд бодрости и мотивации к тренировкам, проверить свою подготовку, впечатлиться результатами и просто активно провести выходной день в Ханты-Мансийске", – прокомментировал единый бизнес-лидер банков ВТБ и "Открытие" Виталий Мосунов.

В рамках фестиваля все желающие также смогут протестировать свои возможности в выполнении норм ГТО, посмотреть выступления театра танца "Батман", центра воздушной акробатики "Сириус", фехтовального и хоккейного клубов Югры.