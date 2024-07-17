Тюменские триатлонисты заняли все призовые места на окружных соревнованиях

В Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" завершились областные и окружные чемпионаты и первенства по триатлону. Участниками стали более 100 спортсменов из Тюменской, Свердловской, Челябинской и Курганской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Триатлонисты испытали себя в дисциплине "Спринт". В нее вошли три дистанции – 750 метров плавания, 20 км на велоэтапе и 5 км бегом.

В рамках чемпионата и первенства Уральского федерального округа выступали юниоры и юниорки, а также мужчины и женщины. По итогам соревнований все призовые места заняли тюменские спортсмены.

В состязаниях среди мужчин победителем стал Алексей Трофименко. Второе место занял Валерий Федотов. Тройку призеров замкнул Александр Ялчик.

Среди женщин победу одержала Виктория Буренко. Следом за ней финишную черту пересекла София Агафонова. Третье место заняла Анна Плотникова.

Состязания среди юниоров принесли золотую медаль Батыреву Мирону. Серебряную награду взял Павел Фёдоров, а бронзовую - Илья Золотов.

Лучшие результаты среди юниорок показала Ульяна Поляруш. Второе место заняла Мария Буренко, а третье - Полина Фадеева.

В рамках областных соревнований победителей и призеров определили в шести возрастных категориях. Обладателями золотых наград стали Ульяна Поляруш, Мирон Батырев, Ева Корюкалова, Иван Реймер, Ульяна Антонова, Михаил Пихов, Ева Ильина, Тимофей Кузнецов, Алёна Амантаева, Глеб Лебедев, Виктория Буренко, Алексей Трофименко, Евгения Якимович и Никита Рожков.

- Благодаря Екатерине и Арсену Казарян, мы подготовили спортсменов, которые могут конкурировать не только на уровне Уральского федерального округа, но и страны. Совсем недавно наши спортсмены стали победителями и призерами первенства России по триатлону. Это говорит о том, что наши ребята способны на многое. Мы ожидаем высоких результатов в этом сезоне. Уже совсем скоро им предстоит выступить на Всероссийской спартакиаде учащихся и чемпионате России, которые пройдут в августе, - поделился президент федерации триатлона Тюменской области Никита Кугаевский.