Первый областной чемпионат по фиджитал-спорту пройдет в Тюмени 7 июля

Фото Федерации фиджитал спорта Тюменской области

Первый областной чемпионат по фиджитал-спорту состоится в Тюмени 7 июля, в участниках - тридцать спортсменов от 16 лет из Тюмени, Тобольска, Заводоуковска и Ишима

Ребята будут бороться за возможность попасть в сборную региона. Открытие соревнований состоится в Тюменском фиджитал-центре (ул. Береговая, 28) в 12:00.

В программе: ритм-симулятор по правилам игры Just Dance 2024 Edition — повторение танца, исполняемого персонажами на экране; двоеборье-тактическая стрельба — игра "Counter-Strike 2" и соревнования по лазертагу.

Победители чемпионата также могут отправиться на чемпионат УФО по фиджитал-спорту, который пройдет с 13 по 15 июля в Югре.