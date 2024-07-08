Тюменская область входит в пятерку регионов-лидеров РФ по росту оборота розничной торговли

По результатам января-мая 2024 года рост оборота розничной торговли в Тюменской области составил 116,2% в сравнении с январем-маем 2023 года в сопоставимых ценах (по РФ – 109,3%). По этому показателю Тюменская область заняла пятое место среди всех регионов России, сообщает областной департамент экономики.
Оборот розничной торговли составил 258,3 млрд рублей. В расчете на одного жителя за январь-май 2024 года продано товаров на сумму 160,3 тыс. рублей (в среднем по России – 145,7 тыс. рублей). По этому показателю Тюменская область заняла 11 место среди субъектов Российской Федерации и 2 место в Уральском федеральном округе.
Рост произошел в основном за счет увеличения продажи непродовольственных товаров на 18,4% в сопоставимых ценах (по РФ - на 11,7%).
Показатель оборота розничной торговли – один из важнейших индикаторов состояния экономики региона. Рост показателя свидетельствует о росте потребительской уверенности.
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