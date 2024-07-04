Тюменцы - чемпионы игр "Дети Азии" по футзалу

Сборная Уральского федерального округа по футзалу, состоящая из спортсменов тюменской АНО "Футбол-Хоккей", выиграла золото VIII Международных спортивных игр "Дети Азии" в Якутске.

В составе сборной выступали тюменцы Богдан Аришин, Дмитрий Волков, Богдан Давтян, Кирилл Деребенко, Роман Шик, Константин Ульянов, Никита Кувакин, Анатолий Шилов, Арсений Матросов, Алексей Никитин, Вячеслав Антуфьев и Денис Казаков. Тренировали ребят на соревнованиях Евгений Трифонов и Евгений Волков.

На пути к финалу ребята одержали 5 побед, обыграв сборные Сибирского федерального округа (8:3), Дальневосточного ФО (6:0), Якутии (4:2), Палестины (10:1) и Киргизии (1:0), а также завершили с равным счетом 3:3 матч с Узбекистаном. В решающем матче команда встретилась с хозяевами игр и вновь оказалась сильнее, одержав победу над командой Якутии со счётом 3:2.

Участие в VIII Международных спортивных играх "Дети Азии" в Якутске принимают более 2700 спортсменов в возрасте до 16 лет.