Тюменцы пополнили копилку УрФО наградами на соревнованиях "Дети Азии"

Воспитанник спортклуба "Восток" Дмитрий Карпеев на VIII Международных спортивных играх "Дети Азии" пополнил актив Уральского федерального округа серебряной наградой за состязания по кикбоксингу. Спортсмен выступал на соревнованиях под руководством тренера Анатолия Богданова.

Дмитрий проявил себя в весовой категории до 45 кг. На пути к финалу тюменец оказался сильнее якутского спортсмена Яна Семёнова, но в решающей схватке уступил другому представителю хозяев соревнований Аману Иванову.

Также Игры принесли две медали тюменским скалолазам.

В лазании на скорость Георгий Степанов занял 2 место, а Ярослав Барышев стал третьим. Оба спортсмена являются воспитанниками тюменской СШ №2 и выступают под руководством тренера Елены Климовой. В ходе Игр Георгий Степанов показал лучшее время 7.67 секунды, а Ярослав Барышев - 6.68 секунды, что для обоих спортсменов является личными соревновательными рекордами.