В июле завершается отпуск тюменского ХК "Рубин"

11:37 30 июня 2024
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Хоккеисты тюменского клуба "Рубин" в отпуске до 8 июля. С 9-го числа начнется углубленное медицинское обследование игроков, непосредственно сборы – с 15 июля по 31 августа.

В межсезонье запланированы товарищеские матчи и турниры. С 7 по 9 августа пройдет турнир в Кургане, с 17 по 19 августа – в Перми.

Команда будет выступать под началом главного тренера Дмитрия Андреева, бывшего наставника команды МХЛ "Тюменский Легион". Денис Ячменев перешел в "Ак Барс".
Сейчас формируется состав команды на следующий сезон ВХЛ, сообщает Вслух.ру.

"Костяк команды удалось сохранить. Новичков вместе с генеральным менеджером подбираем тщательно. На сборы приглашены игроки молодежной команды "Тюменский Легион". Это хоккеисты, которые получат шанс закрепиться в составе", - рассказал Дмитрий Анатольевич.

Теги: ХК Рубин
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