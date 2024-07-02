Три сабантуя в июле проведут в Тюменской области

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Июльские сабантуи пройдут в трех населённых пунктах Тюменской области: 6 - в деревне Тураева Тюменского района, 20 - в деревне Чечкино Ярковского района (оба начнутся в 11:00), а 27 июля в полдень сабантуй начнётся в Тюмени - всех гостей будут ждать в зоне отдыха заречных микрорайонов, сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области.

В администрации Тюменского района отмечают, что в Тураево на Сабантуе будет множество соревнований и конкурсов, в том числе конные верховые скачки, соревнования по национальной борьбе корэш, армрестлингу, перетягиванию каната, гиревому спорту, конкурсы чтецов, обрядовых действ и творческих коллективов, кулинарный поединок и семейный квест. Для всех гостей праздника организуют национальные игры, музейный и книжный павильоны, семейные старты, творческие мастер-классы. Кроме того, будут работать игровые зоны и аттракционы, зона торговли и питания, выставка-продажа изделий мастеров-умельцев. Праздник состоится н а берегу озера Старица.