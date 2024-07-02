Участникам "Утра" рассказали, кто настоящий ИТ-специалист

Форум уральской молодежи "УТРО" с22 по 28 июня проходил в Екатеринбурге, Тюменская область на нем вела площадку "Информационные и цифровые технологии". На протяжении шести дней 170 участников из Тюменской, Курганской, Челябинской области, ХМАО и ЯНАО посещали лекции, мастер-классы, участвовали в краш-тестах и бизнес-играх, организованных департаментом информатизации Тюменской области.

Главная цель, которую поставили организаторы — раскрыть качества идеального ИТ-специалиста, чтобы заинтересованная молодежь примерила их на себя и определила свой путь развития в IT, узнала о мерах поддержки IT-стартапов. Для этого были проведены специальные мероприятия с участием федеральных и региональных ИТ-экспертов. Так, в первый день прошла панельная дискуссия "Кому на Урале жить хорошо?" с участием ИТ-предпринимателей региона, представителей государственной власти и бизнеса. Вместе с участниками спикеры обсудили, почему не стоит рваться в Москву и какие возможности есть в регионах, где лучше работать ИТ-специалисту, затронули тему детского образования в ИТ и т. д.

В дискуссии участвовали директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов, гендиректор и основатель Анлим-ИТ Максим Овсянников, директор по персоналу СКБ Контур Александра Батина, заместитель гендиректора по научно-технической работе Уральского центра систем безопасности Николай Домуховский, и.о. директора филиала "Макрорегион Западная Сибирь" ООО ИК "СИБИНТЕК" Радмир Низамов. Модерировал секцию руководитель АНО "Лаборатория цифровой трансформации" Павел Басин.

Участники погрузились в практику, начиная от бизнес-игры по созданию команды и заканчивая презентациями в формате защиты идей стартапов. В этом им помогали основатель, технический директор Rebrandy Co Алексей Томилов, эксперт Фонда содействия инновациям, супервизор, бизнес-трекер Школы стартапов "Сколково" Алексей Комов, педагог-игротехник, основатель компании KUDA-GAME Григорий Кудашов.

Алексей Комов:

Приятно увидеть много заинтересованных молодых людей, которые действительно ищут способы воплотить свои проекты и идеи в жизнь. Очень важно четко выстраивать структуру своего проекта, будь то презентация стартапа или заявка на тот или иной грант. Все это только увеличит шансы на успех и положительный результат. С учетом отведенного времени, команды отлично справились с задачей, прислушались к рекомендациям экспертов и смогли воплотить их в реальность на этапе финальной защиты.

Представители департамента информатизации Тюменской области и АНО "ЦРЦТ" Челябинской области рассказали о существующих мерах поддержки начинающих ИТ-предпринимателей, о преференциях, налоговых льготах, грантах, которыми можно и нужно пользоваться.

Насыщенная неделя завершилась демо-защитой шести проектов, которые прошли отбор конкурсной комиссии: приложение для контроля за питанием на основе ИИ-камеры с автоматическим определением КБЖУ, приложение для агрегации форумов с разных площадок и удобным простым интерфейсом, социальная платформа для семей, в которых есть ребёнок с задержкой в ментальном развитии, VR - платформа для людей с ограниченными возможностями здоровья для путешествий, мобильное приложение для вовлечения молодежи в фиджитал-спорт, приложение на основе ИИ для анализа и корректировки взаимоотношений между молодыми парами в переписке.

Всего же за 7 дней 170 участников трека посетили более 10 мероприятий площадки и попробовали новые для себя форматы взаимодействия команд и защиты идей. Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области: "За эти несколько дней нашей задачей было показать ребятам портрет идеального ИТ-специалиста и приблизить их к ключевым навыкам и необходимым компетенциям успешного сотрудника. Очень здорово, что участники смогли поработать свои идеи до полноценных презентаций проектов. Все проекты получили ценную обратную связь от экспертов площадки, участники смогут доработать и воплотить свои проекты в реальность".