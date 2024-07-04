Сбер и УМВД объединяют усилия в борьбе с телефонными мошенниками

Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский и начальник УМВД РФ по Тюменской области Александр Смирнов с целью объединить усилия банка и полиции в борьбе с телефонным и кибермошенничеством подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение направлено на предотвращение хищения мошенниками денег у клиентов банка. Стороны намерены анализировать и улучшать законодательную базу и правоприменительную практику, проводить образовательные мероприятия для населения, обмениваться информацией о новых видах и методах преступлений.

"Сбербанк сегодня активно применяет технологии искусственного интеллекта для борьбы с мошенничеством. Только за первое полугодие антифрод-платформа банка помогла тюменцам спасти от злоумышленников 19 млн рублей. Мы убеждены, что наше сотрудничество с УМВД принесёт ещё большую пользу обществу. Объединив наши усилия, мы сможем более эффективно защищать наших клиентов от мошенничества и других угроз", - прокомментировал событие Роман Дубинский.

"Для эффективной борьбы с телефонными мошенниками требуется совместная работа всех заинтересованных сторон. Именно поэтому мы подписали соглашение со Сбербанком. Использование передовых технологий банка в области борьбы с преступностью представляет собой значительный прогресс. Мы уверены, что наше дальнейшее сотрудничество будет плодотворным", - подчеркнул Александр Смирнов.