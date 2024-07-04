Более 70% жителей УрФО называют межнациональные отношения в округе доброжелательными и нейтральными

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Свыше 70% жителей Уральского федерального округа оценивают межнациональные отношения в своих регионах как доброжелательные и нейтральные. Это неплохой результат, однако работу органов власти в этом направлении можно усилить. Об этом шла речь на окружном семинаре-совещании по вопросам национальной политики.

Совещание провели заместитель руководителя Администрации Президента России Магомедсалам Магомедов и заместитель полномочного представителя Президента в УрФО Борис Кириллов, участниками также стали руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев, представители ФСБ и МВД России, главы регионов, представители общественных организаций, сообщается на сайте полпредства УрФО.

Основной темой стало подведение итогов работы органов исполнительной власти регионов в сфере реализации государственной национальной политики в 2023 году.

По итогам предыдущих семинаров-совещаний в регионах Уральского федерального округа сформирована комплексная система мер противодействия межнациональным конфликтам. Она предусматривает взаимодействие органов власти всех уровней, правоохранителей, институтов гражданского общества.

Внедрён базовый алгоритм реагирования на конфликтные ситуации: в его основе лежит постоянный упреждающий мониторинг информационного пространства, в том числе с использованием ресурсов системы мониторинга Федерального агентства по делам национальностей России.

Организован информационный обмен органов власти с правоохранительными структурами. Эксперты разных ведомств на постоянной основе привлекаются к работе со СМИ.

Участниками межнациональных конфликтов зачастую становятся мигранты, в том числе представители молодежных групп - старшеклассники и студенты. Работа с этими группами будет усилена, к ней планируют подключать некоммерческие организации, "Дома народов России" и региональные отделения "Ассамблеи народов России", которые созданы во всех регионах УрФО.

Активизирована, но не завершена работа по привлечению работодателей, которые используют труд иностранных граждан, к участию в социальной и культурной адаптации мигрантов, разъяснению норм миграционного и трудового законодательства.

В работе с трудовыми мигрантами главным показателем успешной адаптации является владение русским языком и принятие норм, ценностей и образа жизни российского общества, отметили участники семинара.

Магомедсалам Магомедов остановился на конкретных задачах по реализации государственной национальной политики России с учётом текущей ситуации. Свои предложения высказали главы регионов Уральского федерального округа.

По итогам семинара-совещания принят ряд решений, направленных на укрепление сотрудничества между представителями разных национальностей.