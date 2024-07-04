В Тюмени жара - голубоглазым и светлокожим советуют надеть очки и панамы

В связи с установившейся в Тюменской области жарой жителям региона напомнили о важности защиты от прямых солнечных лучей.

Советы онколога тюменской поликлиники №8 Рашада Ширинова:

Если вы выходите из дома или офиса в самое солнечное и жаркое время - с 11 до 15 часов, позаботьтесь о коже, чтобы избежать ожогов и не провоцировать рака кожи. Светлокожим нужно использовать средства с SPF от 35, лучше 50, смуглым подойдет SPF 15.

Защититься от солнца можно и одеждой, а также зонтами, головными уборами. Стоит прикрывать плечи. Людям с голубыми и серыми глазами не стоит пренебрегать солнечными очками.

Чтобы избежать теплового удара, нужно больше находиться в тени и пить достаточно воды. Только прохладной, а не ледяной.

Для прогулок и солнечных ванн хороши утренние или вечерние часы. Тогда организм получит достаточно света, чтобы не испытывать дефицита витамина D.