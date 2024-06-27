Тюменцы участвуют в фестивале ГТО семейными командами

Областной фестиваль Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне" среди семейных команд, посвященный 10-летию ВФСК ГТО и Всероссийскому марафону "Земля спорта", состоится в Тюмени 28 и 29 июня, он посвящен Году семьи и 10-летию ВФСК ГТО.

Фестиваль соберет пап, мам, мальчишек и девчонок, а также их бабушек и дедушек из муниципальных образований региона. Соревнования развернутся в спортивном центре "Олимпия", где участникам предстоит плавание, и в Легкоатлетическом манеже, где пройдут соревнования по гимнастическим и беговым дисциплинам, а также стрельбе из пневматической винтовки.

Семейный фестиваль ГТО всегда был и остается особенным событием в спортивном календаре Тюменской области. В пятый раз он соберет дружные команды из всех муниципальных образований региона.

Победителем первого областного фестиваля в 2019 году стала семья Ахметовых из Тюменского района, на первом Всероссийском семейном фестивале в городе Сочи – они заняли второе место в общекомандном зачете, а их бабушка Галина Яковлевна показала лучший результат среди всех бабушек страны.

В 2021, 2022 и 2023 годах на региональных соревнованиях не было равных команде Васильевых из Тюмени. Трижды они побеждали и успешно представляли нашу область на федеральном уровне. В 2021 году в Кисловодске бабушка Ирина Валерьевна стала третьей в личном зачете, папа Борис и мама Ана стали четвертыми. В 2022 в Калининграде семье не удалось показать высоких результатов, зато в 2023-м команда стала серебряным призером в "Эстафете ГТО".

"Семья – это самое главное в жизни. И любые мероприятия, связанные с семьями, – это всегда очень здорово! В бешеном ритме жизни нам мало времени удается провести со своими близкими. У семей, которые приезжают к нам на соревнования, есть уникальная возможность несколько дней провести вместе и быть единой сплоченной командой. Каждый день напоминаю нашим участникам, что здесь, несмотря на атмосферу соревнований, мы все любим и поддерживаем друг друга, ведь поддержка им очень нужна и важна. С каждым годом семейные команды становятся все сильнее, но есть и определенные сложности в подборе таких команд, связанные с ограничением возрастного диапазона. Найти семью, которая бы соответствовала возрастным требованиям комплекса ГТО, в муниципальных образованиях бывает непросто. И каждый год перед нами стоит более масштабная цель – отобрать команду, которая будет представлять Тюменскую область на Всероссийском этапе", - поделилась главный судья областного фестиваля Людмила Сергеевна Дунина.

Сильнейшая команда по итогам областных соревнований отправится на Всероссийский фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд, который пройдет с 22 по 28 августа в городе Томске.