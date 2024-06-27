В Тобольске в субботу будет велопарад

29 июня в рамках празднования 437-летия города тоболяки проедут на велосипедах от улицы Доронина до водонапорной башни кремля. Каждый зарегистрированный участник получит номер, который станет билетом для участия в лотерее, где главный приз – велосипед, предоставленный компанией "Югор".

Ольга Алеева, директор департамента физической культуры, спорта и молодежной политики:

Велопарад - уже традиция для нашего города, проект реализуется с 2019 года. Конечно из-за пандемии пару раз мы пропустили это замечательное мероприятие, но сибирский народ не сдается! Здоровье - это главное! Каждый раз на маршрут выходят как начинающие велолюбители, так и опытные райдеры. Наша цель - популяризация здорового образа жизни, активного отдыха и экологически чистого транспорта. Спасибо Юрию Ронжину, генеральному директору "Югор", за замечательный приз для наших земляков. Люди будут приходить вдохновленные, с мыслью о том, что именно им выпадет шанс обновить своего двухколесного друга.