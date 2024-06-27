Чемпионат по спортивно-прикладному собаководству пройдет в выходные в Тюмени

В Тюмени 29 и 30 июня состоится региональный чемпионат по спортивно-прикладному собаководству. Турнир пройдет на стадионе по адресу: Рощинское шоссе 2, к2. Старт с 10:00.

Участниками состязаний станут более 50 пар со всего региона, включая гостей из Свердловской области, которые выступят вне зачета.

В первый день пары покажут свои умения в рамках общего курса дрессировки и защитно-караульной службы. Во второй день турнира судьям будут продемонстрированы международные виды дрессуры. Это троеборье и двоеборье, включающие три раздела: "следовая работа", "послушание" и "защита".

Кроме того, на чемпионате смогут выступить начинающие спортсмены с беспородными собаками. Они покажут свое мастерство в дисциплине "собака-компаньон", там они делают упор на управляемость своих верных друзей, послушание и тестирование умений.

- Очень важно провести отдельную дисциплину, зачет для новичков, которые только-только набираются опыта. Здесь они могут взять себе в пару дворнягу, единственное, такие собаки тоже должны иметь паспорт и чип. Хочу также отметить, что не каждая порода подходит для всех дисциплин. Например, к нам регулярно приезжает спортсмен из Екатеринбурга со своим лабрадором, но в "защитном" разделе они участвовать не смогут, так как эти собаки подружейные, - отметил президент федерации спортивно-прикладного собаководства Тюменской области Александр Кротов.

Участникам, выполнившим нормативы, будут присвоены разряды. А сильнейших спортсменов, которые выполнили определенные квалификационные требования, отберут на чемпионат Уральского федерального округа и России, соответственно.