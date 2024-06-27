Тысячи экстремалов пробегут юбилейные дистанции "Стального характера" в Тобольске

В Тобольске 29 июня состоится экстремальный забег "Стальной характер" - это мультиспортивный проект, сочетающий в себе увлекательный и активный отдых с экстримом. В этом году проект отмечает 10-летний юбилей, поэтому спортивное событие пройдет в атмосфере особого веселья, драйва и торжества!



Соревнования пройдут на горнолыжном курорте "Алемасова".

Участие в забеге примут более тысячи бегунов из 37 населенных пунктов — Тюмени, Тобольска, Москвы, Кирова, Кургана, Омска, ХМАО-Югры, ЯНАО и других. Они должны будут преодолеть четыре дистанции от 3 до 10 км и более 25-ти уникальных препятствий: проползти под колючей проволокой, подняться по вертикальной стене, преодолеть грязевые траншеи и ледяные ванны.

Принять участие в соревнованиях могут все желающие, независимо от опыта и уровня физической подготовки. Участники могут собрать команду или стартовать самостоятельно. На данный момент самой масштабной по количеству спортсменов заявила себя команда компании "Сибур" - 300 человек.

В честь дня рождения проекта организаторы забега подготовили юбилейные медали с неповторимым дизайном и праздничный мерч для всех участников.

Первые старты, на дистанцию 3 км, начнутся в 11:00. На дистанцию 5 км — в 11:30. Следующие старты, на 7 км, стартуют в 12:00. А юбилейный маршрут запланирован на 12:30 и 12:45.



Зарегистрироваться на забег можно на сайте "Стального характера".