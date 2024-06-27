Фестиваль "Ялуторовск сильный" пройдет 29 июня

В честь 365-летия города Ялуторовска 29 июня на площади Ленина состоится спортивный фестиваль "Ялуторовск сильный", начало - в 13.00.
На празднике жителей Ялуторовска ждут на четырех площадках, где будут выступать бодибилдеры, гиревики, а также сторонники силового экстрима – спортсмены продемонстрируют подъем богатырского бревна, кантовку покрышки, становую тягу автомобиля и буксировку грузового автомобиля. Не обойдется и без интерактива – каждый желающий от 8 лет и старше сможет испытать себя в "Строгом подъеме на бицепс".
Ведущим мероприятия станет восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике, мастер спорта международного класса по тяжёлой атлетике и пауэрлифтингу версии WPC Михаил Кокляев.
В этот праздничный день город посетит новинка проекта "Тюмень сильная" – специально оборудованный автомобиль, приобретенный на средства гранта губернатора Тюменской области для того, чтобы продвигать спорт и здоровый образ жизни среди жителей региона.
Президент федерации силового экстрима Тюменской области Александр Калинин:
Теперь для проведения мероприятий нам понадобится только выделенное место и ограждения, а остальное оборудование мы привезем с собой. На фестивале мы охватываем самые разные направления – пауэрлифтинг, армспорт, гиревой спорт и многое другое. Даже принимаем нормативы ГТО – у нас есть свои судьи и все необходимое оборудование. Наш проект уже приглашают и другие регионы – с предложением провести спортивный праздник к нам обратились из Нижнего Новгорода, но сейчас у нас в приоритете приобщение к спорту жителей Тюменской области. На данный момент ведем переговоры о том, чтобы посетить Омутинский район.
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