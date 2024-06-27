Фестиваль "Ялуторовск сильный" пройдет 29 июня

В честь 365-летия города Ялуторовска 29 июня на площади Ленина состоится спортивный фестиваль "Ялуторовск сильный", начало - в 13.00.

На празднике жителей Ялуторовска ждут на четырех площадках, где будут выступать бодибилдеры, гиревики, а также сторонники силового экстрима – спортсмены продемонстрируют подъем богатырского бревна, кантовку покрышки, становую тягу автомобиля и буксировку грузового автомобиля. Не обойдется и без интерактива – каждый желающий от 8 лет и старше сможет испытать себя в "Строгом подъеме на бицепс".

Ведущим мероприятия станет восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике, мастер спорта международного класса по тяжёлой атлетике и пауэрлифтингу версии WPC Михаил Кокляев.

В этот праздничный день город посетит новинка проекта "Тюмень сильная" – специально оборудованный автомобиль, приобретенный на средства гранта губернатора Тюменской области для того, чтобы продвигать спорт и здоровый образ жизни среди жителей региона.

Президент федерации силового экстрима Тюменской области Александр Калинин: