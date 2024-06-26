В Тюмени пройдет марафон "Земля спорта"

С 28 по 30 июня в Тюмени, в рамках областной сдачи нормативов ГТО, пройдёт марафон "Земля спорта". Десятки жителей посоревнуются в самых разных видах спорта, чтобы продемонстрировать физическую подготовку и показать, кто самый сильный, быстрый и ловкий. Также марафон создан не только для популяризации здорового образа жизни, но и для укрепления семейных ценностей: для них организуются отдельные эстафеты и зачёты.

В завершениеи марафона в каждом регионе, где он проходит, для победителей предусмотрены призы, которые вручаются на торжественной церемонии.

С каждым годом количество участников прирастает: в этом году вместе с болельщиками их ожидается более трёхсот человек.

"Земля спорта" — это соревнования для любителей спорта разного возраста и подготовки, проживающих загородом. Марафон проводит Министерство сельского хозяйства РФ в рамках государственной программы "Комплексное Развитие Сельских Территорий" по поручению Президента Российской Федерации.

Принять участие в мероприятиях можно после регистрации на сайте Всероссийского марафона "Земля спорта".