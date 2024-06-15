Через месяц стартуют матчи сезона Мелбет-Первой лиги с ФК "Тюмень"

Футболисты "Тюмени" приступают к подготовке к следующему сезону Мелбет-Первой лиги. В пресс-службе клуба сообщили, что будет один домашний сбор. Планируются товарищеские матчи с географическими соседями.

В прошлом сезоне, первом после возвращения в Первую лигу, "Тюмень" заняла девятое место в турнирной таблице, набрав 48 очков в 34 матчах. Трудовые соглашения продолжили главный тренер Игорь Меньщиков, капитан Александр Коротаев. Бомбардир Илья Порохов перешел в "Химки", этот клуб перешел в РПЛ. Вернулись в распоряжение своих клубов арендованные игроки.

Старт нового сезона запланирован на 13 июня. В борьбу вступят 18 клубов, сообщает Вслух.ру.