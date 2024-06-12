На базе моржей прошел семейный фестиваль "Время побед"

16:16 12 июня 2024
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Сегодня Федерация зимнего плавания Тюменской области и база моржей "АквАйСпорт-Тюмень" в рамках празднования Дня России провели семейный фестиваль "Время побед". 

В программе были номера творческих коллективов, показательные выступления мастеров самбо и армейского рукопашного боя, выставка военной техники и оборудования, заплывы и бег на различные дистанции. 

Представители Главного управления МЧС России по Тюменской области посетили культурно-спортивное событие, оценив подготовку организаторов по обеспечению безопасности на водных этапах. После традиционного заплыва с флагами, участникам предстояло состязаться на нескольких дистанциях, как в личном зачете, так и в эстафете.

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