На базе моржей прошел семейный фестиваль "Время побед"

Сегодня Федерация зимнего плавания Тюменской области и база моржей "АквАйСпорт-Тюмень" в рамках празднования Дня России провели семейный фестиваль "Время побед".

В программе были номера творческих коллективов, показательные выступления мастеров самбо и армейского рукопашного боя, выставка военной техники и оборудования, заплывы и бег на различные дистанции.

Представители Главного управления МЧС России по Тюменской области посетили культурно-спортивное событие, оценив подготовку организаторов по обеспечению безопасности на водных этапах. После традиционного заплыва с флагами, участникам предстояло состязаться на нескольких дистанциях, как в личном зачете, так и в эстафете.