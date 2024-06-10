В Тобольске состязались гиревики со всего региона

В Тобольске состоялись сразу два мероприятия по гиревому спорту – Кубок Тюменской области, посвященный памяти Победы в Великой Отечественной войне и первенство города.



Участие в соревнованиях приняли более 150 спортсменов в возрасте от 8 лет на первенстве и от 14 – на Кубке. Они продемонстрировали свое мастерство в упражнениях "рывок гири", "длинный цикл" и "двоеборье".

Победителей и призеров определили во всех весовых категориях. Также были подведены итоги командного зачета.

По результатам командного зачета победу одержал коллектив Заводоуковского городского округа. Второе место пьедестала заняла делегация из Ярковского района. Замкнула тройку лидеров команда спортивной школы №1 города Тобольска.

Напомним, Кубок Тюменской области по гиревому спорту, посвященный Дню Победы, федерация провела впервые.

По словам председателя правления тюменского регионального отделения Всероссийской федерации гиревого спорта Константина Бакума, состязания, посвященные Дню Победы, сместились с мая на июнь, но тем лучше, ведь таким образом в Тобольске начинающие гиревики встретились с профессионалами и набрались опыта. Получилось массовое спортивное мероприятие.