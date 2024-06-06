ProГТО72: семья Косенко из Тобольска

С каждым годом в Тюменской области растет число спортивных семей, которые не только ведут активный, здоровый образ жизни, но и совместно тренируются и участвуют в различных соревнованиях. В рамках Года семьи расскажем о жителях нашего региона, для кого физкультура, спорт, участие в движении ГТО стали делом семейным. Первой своей историей поделилась семья Косенко из города Тобольска.

Илья и Рахат Косенко – опытные спортсмены. Весной этого года семейная чета в составе команды города Тобольска стала победителем областного фестиваля ВФСК ГТО и достойно представила наш регион на Всероссийском фестивале чемпионов "Игры ГТО" в городе Сочи – Илья вошел в 4-ку сильнейших в индивидуальных соревнованиях в категории "Любители".

- На соревнованиях ГТО муж впервые участвовал в 2020 году. Тогда, будучи беременной, я могла только поболеть за него. Но уже через год тоже принимала участие: он выступал за свою организацию, я – за свою. Тогда я стала второй на городском фестивале, но потом улучшила результат и стала первой. С тех пор выступаем вместе с мужем и сыном. Дочь пока подрастает и участвует в качестве болельщика.

В составе команды Тобольска на областном фестивале ГТО я участвовала дважды. В своем дебютном выступлении в личном первенстве я стала всего лишь пятой, проиграв в лыжах. Опыта бега на лыжах у меня не было (буквально три тренировки перед стартом), и, конечно, я уступила более опытным соперницам. Второе участие было куда успешнее: второе место в личном первенстве и первое – в командном зачете.

А самым ярким событием стали Всероссийские "Игры ГТО" в Сочи. Поразил масштаб соревнований, уровень подготовки спортсменов, сплоченность команд из других регионов. Показать свой максимум, к сожалению, не получилось – не справилась с волнением и допустила ошибки, но смогла замкнуть 10-ку сильнейших девушек в своей категории. Для дебюта – считаю, неплохо, но внутренний достигатор этим результатом недоволен.

Вообще семья у нас спортивная. Муж – кандидат в мастера спорта по боксу, тренер-преподаватель с 20-летним стажем, сын тоже занимается боксом и имеет 3-й юношеский разряд. Я почти 9 лет я занимаюсь кроссфитом и функциональным многоборьем, имею призовые места городских и областных соревнований. Тренируюсь минимум три раза в неделю независимо от местоположения: в командировке, в отпуске - всегда и везде. Мы с сыном тренируемся под руководством мужа. Дочь, можно сказать, выросла в зале – с двухнедельного возраста регулярно с нами на тренировках – пока я тренировалась, муж возился с дочерью.

На будущий год планируем снова участвовать и отбираться на "Игры ГТО". Кроме того, хочу принять участие в соревнованиях по кроссфиту – ближайший крупный турнир пройдёт в Екатеринбурге, где соберутся атлеты со всей страны, - поделилась Рахат.

Напомним, что с 28 по 30 июня в Тюмени состоится областной фестиваль ВФСК "Готов к труду и обороне" среди семейных команд, посвященный 10-летию комплекса ГТО и Году семьи.