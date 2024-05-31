Определили победителей первого дивизиона регионального этапа "Зарницы 2.0"

С 28 по 31 мая на базе центра допризывной подготовки "Аванпост", полигона ТВВИКУ и центра "Алые Паруса" проходит региональный этап военно-патриотической игры "Зарница 2.0". В ней участвуют более 500 ребят от 11 до 17 лет из всех муниципалитетов Тюменской области.

Половина соревновательного пути уже пройдена. По итогам первых двух дней определились победители и призеры первого дивизиона - "Север".

Среди ребят возрастной группы 11-13 лет места распределились следующим образом:

В дисциплине "Соревнования по условно-учётным специальностям":

1 место – отряд "Альфа", Ялуторовский муниципальный район.

2 место – отряд "Патриот", г. Тобольск.

3 место – отряд "Первый Легион", Голышмановский городской округ.

В дисциплине "Военизированная эстафета":

1 место – отряд "Патриот", г. Тобольск.

2 место – отряд "Первый Легион", Голышмановский городской округ.

3 место – отряд "Альфа", Ялуторовский муниципальный район.

В дисциплине "Решение ситуационных задач":

1 место – отряд "Альфа", Ялуторовский муниципальный район.

2 место – отряд "Патриот", г. Тобольск.

3 место – отряд "Пеликан", Сладковский муниципальный район.

Среди ребят возрастной группы 14-17 лет:

В дисциплине "Соревнования по условно-учётным специальностям":

1 место – отряд "Веснушки", Тюменский муниципальный район.

2 место – отряд "Иртыш", Уватский муниципальный район.

3 место – отряд "Неуловимые дети", Ишимский муниципальный район.

В дисциплине "Военизированная эстафета":

1 место – отряд "Разведчики72", Голышмановский городской округ.

2 место – отряд "Веснушки", Тюменский муниципальный район.

3 место – отряд "Патриот", г. Тобольск.

В дисциплине "Решение ситуационных задач":

1 место – отряд "Патриот72", Нижнетавдинский муниципальный район.

2 место – отряд "Патриот", г. Тобольск.

3 место – отряд "Иртыш", Уватский муниципальный район.

Отрядам, которые показали лучшие результаты в командном зачёте, предстоит выступление на окружном этапе игры.

Победителем в возрастной группе 11-13 лет стал отряд "Альфа" из Ялуторовского муниципального района. На втором месте расположился отряд "Патриот" из Тобольска. На третьем - отряд "Первый Легион" из Голышмановского городского округа.

В возрастной группе 14-17 лет лучшим стал отряд "Веснушки" из Тюменского муниципального района. Второе место занял отряд "Патриот" из Тобольска. Замкнул тройку призеров отряд "Неуловимые дети" из Ишимского муниципального района.

Уже сейчас проходят игры среди участников второго дивизиона - "Юг". Напомним, что по итогам двух состязаний будут выявлены абсолютные победители среди двух дивизионов.

Организаторами игры выступают Центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост", филиал центра военно-спортивной подготовки "ВОИН" в Тюменской области, "Движение первых" совместно с ветеранами СВО и региональным советом ветеранов.

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