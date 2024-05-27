В Тюменской области определили победителей Всероссийского турнира по парашютному спорту

В Ялуторовске состоялись традиционные Всероссийские соревнования по парашютному спорту на Кубок А. Ефремова. Этот турнир стал рекордными по количеству участников.

Всего соревновались 67 спортсменов от 14 лет в составе 17 команд из Тюмени, Томска, Омска, Челябинска, Красноярска, Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ямала и Югры.

По словам президента федерации парашютного спорта Тюменской области Евгения Иванова, в прошлом году участие приняли менее 50 мужчин и женщин. На этот раз большое желание проявить себя в этом виде спорта показала молодежь до 23 лет, среди них отдельно разыграли медали в личном зачете.

В рамках спортивных испытаний участники выполнили по шесть прыжков с парашютом на точность приземления на наклонную поверхность. Задача непростая, требующая высокой степени мастерства и строгих расчетов — необходимо попасть в специальный датчик, судьбу медали может решить один сантиметр.

По результатам воздушных состязаний в командном зачете победила делегация "Екатеринбург-1". На второй строчке турнирной таблицы расположился коллектив "Уват-1". Замкнула тройку призеров тюменская команда "РПСБ".

В личном зачете среди женщин золото забрала Валентина Гадальшина из Свердловской области. Серебряную награду взяла Алена Денисова из Тюменской области. Бронзовую — также тюменка Алена Бабушкина.

Среди мужчин победу одержал Андрей Галкин . Второе место занял Валентин Прокопьев. Третье — Радик Сагитов. Все спортсмены — представители Свердловской области.

Среди юниоров золотую награду завоевал Денис Карханин из Свердловской области. Серебро взяла снова Алена Денисова. А бронзовую медаль — Алена Косарева из Свердловской области.

"Погода очень подвела, ветер был 9-10 метров в секунду при норме до 8. В первый соревновательный день спортсмены, в том числе и я, отпрыгали по четыре раза, а дальше ждали корректировки погоды. Пришлось собраться во второй день и досрочно завершить состязания из-за ветра, дождя и облачности. Как следствие, не успели определить абсолютного чемпиона и выявить новых мастеров спорта", - рассказал президент федерации парашютного спорта Тюменской области Евгений Иванов.

Напомним, что соревнования на Кубок А. Ефремова проводятся уже 23-й год подряд.

Фото - федерация парашютного спорта Тюменской области