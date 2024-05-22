Парашютисты России поборются за Кубок Александра Ефремова

В Ялуторовске 25 и 26 мая состоятся традиционные Всероссийские соревнования по парашютному спорту на Кубок А.лександра Ефремова. Турнир пройдет на аэродроме "Пустошкино" с 8:00.

На участие заявились порядка 50 спортсменов от 14 лет из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Увата, Урая, Ишима, Сургута, Екатеринбурга, Челябинска, Омска, Москвы, Нижнего Тагила и Уфы.

В рамках спортивных испытаний участники выполнят прыжки с парашютом на точность приземления на наклонную поверхность. Им необходимо попасть в определенную точку, отклонение от которой принесет штрафные баллы.

Лучших определят по индивидуальной и групповой (командной) точности приземления. А также по итогам выявят абсолютного чемпиона Кубка. "26 мая у нас считается резервным днем соревнований на случай, если подведет погода. Здесь очень важна скорость ветра - она не должна превышать восьми метров в секунду. И надеемся, что осадков в эти выходные не ожидается, - отметил президент федерации парашютного спорта Тюменской области Евгений Иванов.

Соревнования на Кубок А. Ефремова проводятся 23- года подряд. А два года назад они приобрели статус всероссийских.

Тюменский фотожурналист Александр Ефремов часто приезжал в Ялуторовск. Он — один из законодателей экстремальной фотографии, делал снимки прямо во время прыжка с парашютом. В свое время он совершил более 50 прыжков. Имя Ефремова увековечено в Доме журналистов среди имен коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей.