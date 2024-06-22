Родителей учат оздоравливать своих детей

В реабилитационном центре "Родник" прошла встреча с родителями детей с инвалидностью. На площадке работали ведущие специалисты по социальной реабилитации, педагог-психолог Данил Варяев и логопед Карагодина Анна. Некоторые родители говорят, что не замечают особых сдвигов после курса реабилитации в "Роднике". Специалисты отвечают. "Ведется ли коррекционная работа с ребенком между реабилитациями? Реабилитация в нашем центре — это решение актуальных вопросов, корректировка "реабилитационного маршрута". В случае речевых нарушений, например, ребенку нужна постоянная коррекция между курсами. С детьми нужно заниматься и дома, в том числе и родителям", — поясняет Варяев.

Формат индивидуальных консультаций тестируется в "Роднике" уже несколько месяцев. За это время специалисты провели порядка 10 встреч с родителями. Это не традиционный лекторий, а встречи в узком кругу. Каждый родитель, который приехал с ребенком в "Родник", может получить дополнительную консультацию вне установленного объема услуг.

Такие встречи снимают острые вопросы, способствуют развитию эффективного взаимодействия между специалистом, родителями и ребенком.

По материалам ОРЦ "Родник" (г. Тюмень).