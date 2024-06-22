Сезон летних веранд: куда жаловаться

На официальном портале "Тюмень — наш дом" появилась категория "летние веранды". Жители могут пожаловаться на шум после 22 часов, то есть в установленные часы тишины, а также заявить об ограничении прохода для прохожих. Пока что в разделе есть одно сообщение от тюменки.

Также жители могут направить обращения по другим летним темам - велодорожкам, озеленению, ремонтам территорий, инженерных сетей, дорог. Есть раздел и по работе спорторганизаторов.

Для обращения на официальном сайте https://dom.tyumen-city.ru/ потребуется авторизация, она возможна через учетную запись госуслуг, сообщает Вслух.ру.