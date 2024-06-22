В Тюмени стартует викторина о регионе

С 24 по 29 июня стартует викторина к 80-летию региона. Она пройдет накануне Дня молодежи. Жители Тюменской области от 14 до 35 могут принять участие в интеллектуальной игре и выиграть ценный приз.

Шесть брендированных точек откроются на улицах города и в торговых центрах с 16:00 до 20:00:

24–25.06 — ТРЦ "Кристалл" и Цветной бульвар (возле фонтана)

26–27.06 — ТРЦ "Гудвин" (1 этаж) и Пешеходная улица Дзержинского (по всей территории)

28.06 — ТЦ "Галерея Вояж" (1 этаж на входе со стороны ул. Герцена) и уличная площадка у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23А, стр.1).

29.06 промоточки ТЦ "Галерея Вояж" и уличная площадка у мультицентра "Контора пароходства" будут работать с 16:00 до 18:00.

На них промоутеры предложат посетителям ответить на вопросы викторины. В интеллектуальной игре будет 8 вопросов о регионе и молодежной политике. На каждый предлагается три варианта ответа. Пройти викторину можно только один раз, для этого потребуется указать ФИО, номер телефона и дату рождения.

Участие дает шанс побороться за ценные призы — сертификаты в кофейни, наушники, повербанк, колонка, сертификаты на катание на сапбордах, сертификаты на базу отдыха и главный приз — тур в Санкт-Петербург на двоих. Первые 200 участников получат брендированный браслет, он дает право на посещение фан-зоны на концерте хедлайнера.

Также будут работать партнерские промоточки в кафе Fluffy Fluffy, кофейнях "Соседи", Garden и в магазинах "Жизньмарт" мини, где участник может отсканировать qr-код на тейбл-тенте, пройти викторину онлайн и получить скидку на продукцию заведений (кроме Garden).

29 июня в 19:30 на вечернем концерте в честь Дня молодежи в Тюменской области пройдет розыгрыш, где случайным образом определят победителей. Мероприятие пройдет на сцене возле мультицентра "Контора пароходства", сообщает Мой-портал.ру.