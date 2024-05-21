Более 500 дзюдоистов России почтут память Героев Отечества в Тюмени

25 и 26 мая в Центре подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо" в четвертый раз пройдут ежегодные всероссийские соревнования по дзюдо "Памяти Героев Отечества".

На татами выйдут около 500 юношей и девушек до 18 лет из 29 субъектов Российской Федерации.

Тюменскую область представят более 100 ребят из Тюмени, Тобольска, Ишима, Нижнетавдинского и Тюменского районов, включая победителей и призеров окружного первенства текущего года - Виталину Гореву (в весе до 44 кг), Александру Пономареву (в весе до 52 кг), Нину Аленикову (в весе до 57 кг), Марию Модину (в весе до 63 кг), Ванессу Багаеву (в весе свыше 70 кг), Гранта Мусиняна (в весе до 50 кг) и Ивана Скаковского (в весе свыше 90 кг).



По итогам турнира победитель получит разряд "Кандидат в мастера спорта", если еще не имеет его. А финалисты каждой весовой категории получат путевки на летнюю спартакиаду учащихся России в Армавир.



Турнир носит статус не только спортивного мероприятия, но и общественно-значимого события, способствующего патриотическому воспитанию современной молодежи. Соревнования призваны отдать дань уважения мужеству, самоотверженности, патриотическим качествам людей, по праву носящих это высокое звание.

Поболеть за дзюдоистов можно дистанционно, по онлайн-трансляции.