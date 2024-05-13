В Тюмени начинается новый сезон "Спортивного заряда"

14 мая в Тюмени стартует традиционный проект для любителей активного образа жизни "Спортивный заряд". Открытие и первая тренировка пройдут в сквере "Комсомольский" в 9.00.

Горожане смогут принять участие в разминке на свежем воздухе. В этом году зарядки будут проходить по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям на шести городских локациях: площадь Европы, экопарк Затюменский, Гилевская роща, сквер "Казачьи луга", сквер Льва Ровнина, сквер Депутатов. В бесплатных занятиях под руководством профессиональных тренеров из тюменских фитнес-клубов смогут поучаствовать все желающие без возрастных ограничений.

С расписанием занятий проекта на весенне-летний сезон 2024 можно ознакомиться в группе Спортивный заряд во ВКонтакте.