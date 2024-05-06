Тюменские кикбоксеры стали серебряными призерами международного турнира

В Ульяновске прошел открытый Кубок России по кикбоксингу. Впервые соревнования имели статус международного турнира. За победу боролись более 800 спортсменов из Беларуси, Алжира, Азербайджана и 47 регионов Российской Федерации. Тюменскую область представили пять спортсменов.

Тюменцы Артем Королев (в весовой категории до 54 кг) и Вера Костина (в весе до 56 кг) взяли серебряные медали, уступив в финале турнира первым номерам сборной России. Стоит отметить, что Вера провела три боя, два из которых закончила досрочно, с нокаутами, а также выполнила норматив "Мастер спорта России".

Максим Довиденко в первом бою уверенно выиграл у более опытного представителя Кемеровской области, проиграв в следующем круге первому спортсмену сборной России, чемпиону мира и чемпиону России прошлого года. Иван Левченко также уверенно прошел первый круг соревнований, в следующем уступив более опытному мастеру спорта из Москвы.

По словам тренеров, конкуренция была на высоком уровне. Для тюменской команды это послужило отличным опытом, они показали достойный результат. Это третий всероссийский старт для них за менее, чем полтора года и каждый раз тюменцы уезжают с медалями. Основная задача - выйти на первую ступень пьедестала чемпионата страны.

"У моих воспитанников уже был опыт соревнований такого высокого уровня, они уже забирали призовые места, но серебро - впервые. Зато с соревнований Уральского федерального уровня, и других внутренних, ребята всегда уходят победителями. Они большие молодцы", - отметил старший тренер региональной федерации по кикбоксингу Альберт Хайруллин.