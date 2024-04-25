ФК "Тюмень" поделила очки с "Черноморцем". Впереди - "Родина"

ФК "Тюмень" разошелся миром с новороссийским "Черноморцем" в матче МЕЛБЕТ-Первой лиги - 1:1. Кстати, это был первый год нашей команды в 2024 году.
"Тюмень" вообще никогда не обыгрывала "Черноморец" на своем поле, так что традиция не нарушена.
Тюменцы набрали 41 очко и занимают шестое место, на 10 очков отставая от лидеров. Следующий матч наши земляки проведут 30 апреля в Москве с "Родиной".
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