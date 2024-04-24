В сборную России по хоккею вызваны сразу два югорских вратаря

13:00 24 апреля 2024
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Два голкипера хоккейного клуба "Югра" вошли в состав сборной "России 25" на Лига Ставок Большой тур Сборной: Евгений Волохин и Егор Заврагин.

Забавно, но остальные три вратаря тоже из одного клуба: Никита Серебряков, Артемий Плешков, Сергей Иванов играют  за СКА из Санкт-Петербурга.

Команда проведет сбор в Новогорске с 22 по 29 апреля, а 30 апреля вылетит в Астану, где начнет тур в рамках Qazaqstan Hockey Open.

 Расписание матчей сборной:

 2 мая, 17:30 Казахстан - Россия (Астана)

4 мая, 14:00 Россия – Белоруссия (Астана)

6 мая, 16:30 Россия – Белоруссия (Омск)

9 мая, 17:00 Россия – Белоруссия (Тула)

11 мая, 17:10 Россия – Белоруссия (Минск)

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