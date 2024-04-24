В сборную России по хоккею вызваны сразу два югорских вратаря

Два голкипера хоккейного клуба "Югра" вошли в состав сборной "России 25" на Лига Ставок Большой тур Сборной: Евгений Волохин и Егор Заврагин.
Забавно, но остальные три вратаря тоже из одного клуба: Никита Серебряков, Артемий Плешков, Сергей Иванов играют за СКА из Санкт-Петербурга.
Команда проведет сбор в Новогорске с 22 по 29 апреля, а 30 апреля вылетит в Астану, где начнет тур в рамках Qazaqstan Hockey Open.
Расписание матчей сборной:
2 мая, 17:30 Казахстан - Россия (Астана)
4 мая, 14:00 Россия – Белоруссия (Астана)
6 мая, 16:30 Россия – Белоруссия (Омск)
9 мая, 17:00 Россия – Белоруссия (Тула)
11 мая, 17:10 Россия – Белоруссия (Минск)
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