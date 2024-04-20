ФК "Тюмень" сыграет с "Нефтехимиком"

ФК "Тюмень" остаются считанные игры до окончания регулярного первенства Мелбет-Первой лиги, 5 из них состоятся на домашнем поле.

Сегодня наша команда будет встречать "Нефтехимик" из Нижнекамска. На выезде, в октябре, наши футболисты побеждали соперника со счетом 2:0.

По итогам 26 туров клубы находятся на соседних строчках в турнирной таблице. "Тюмень" с 40 набранными очками на шестом месте, "Нефтехимик" с 37 очками – на седьмом. В субботу, 20 апреля, матч на стадионе "Геолог" начнется в 13.30. Билеты есть в продаже. Следующая домашняя игра состоится уже в среду, 24 апреля.

Соперником выступит "Черноморец" из Новороссийска, который сейчас на 13 месте в турнирной таблице. Завершит апрель выездной поединок с "Родиной", он пройдет 30 апреля. В мае ФК "Тюмень" предстоит еще пять игр, три из которых пройдут на стадионе "Геолог". Соперниками выступят "Акрон", "КАМАЗ" и "СКА-Хабаровск", с которым должны были сыграть 23 марта, однако поединок перенесли из-за теракта в "Крокус Сити Холле". На выезде в мае клуб встретится с "Соколом" и завершит первенство с "Енисеем", сообщает Вслух.ру.