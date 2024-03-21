Уральский финал "КЭС-БАСКЕТ" пройдёт в Тюмени

В Тюмени 22 и 23 марта состоятся отборочные игры чемпионата Уральского федерального округа школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ". Соревнования пройдут на площадке спортивного комплекса "Здоровье" по адресу: ул. Газовиков, 11. Старт отборочных матчей в 12:00.

В баскетбольном проекте принимают участие команды школьников. По итогам региональных этапов 12 команд-победительниц из Тюменской, Свердловской, Курганской, Челябинской областей, Ямала и Югры примут участие в финале чемпионата.

Финальные матчи и церемония награждения состоятся 24 марта там же, в спортивном комплексе "Здоровье". Старт в 15:00, а награждение начнется в 18:00.

Финал обещает быть ярким. Ожидается выступление группы поддержки, а для участников и зрителей подготовили конкурсы и подарки. Там спортсмены будут бороться не только за медали и кубки, но и за путёвку на Суперфинал, куда смогут попасть только три команды.

В сезоне 2023-2024 годов к участникам проекта "КЭС-БАСКЕТ" присоединились школьники из 8 регионов страны – Дагестана и Крыма, ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской, Новгородской и Липецкой областей.