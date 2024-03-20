Тюменские парашютисты поборются за путевки на чемпионат страны

Тюменской области 23 и 24 марта состоится региональный чемпионат по парашютному спорту. В первый день спортсмены встретятся в Тюмени на Воронинских горках и покажут себя в спуске на лыжах. Во второй день продемонстрируют мастерство в приземлении на наклонную поверхность с парашютом в Ялуторовске на аэродроме "Пустышкино". Старт в 9:00.

Участие в турнире примут около 30 спортсменов из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Увата, а также Сургута, Нижневартовска и Нижнего Тагила вне конкурса.

"К состязаниям допускаются спортсмены от 14 лет. Лучших будем определять по нескольким зачетам - личными среди юниоров, мужчин, женщин, ветеранов и по общекомандному. По итогам только четыре парашютиста отправятся на следующий этап - чемпионат России, который пройдет в апреле в Кемеровской области, - сообщил президент федерации парашютного спорта Тюменской области Евгений Иванов.